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Леван Кипиани заявил, что они с Окуашвили сделали липовые записи для обмана иностранных партнеров


03.10.2018   21:15
Бывший министр спорта Грузии обвиняет владельца «Омега группы» Зазу Окуашвили в фальсификации аудиоматериала.

Как заявил Кипиани журналистам по завершении опроса в Тбилисском городском суде, Окуашвили предложил ему сделать аудиозаписи, как будто на них оказывалось давление, чтобы эти записи Окуашвили затем использовал за рубежом для убеждения иностранных партнеров.

По словам Кипиани, предложение от Окуашвили он получил в тот период, когда сам работал в «Омега группе». По его разъяснению, Окуашвили сделал ему это предложение, исходя из того, что он был бывшим министром и, исходя из его семьи.

Как заявляет Кипиани, Окуашвили сказал ему, что его личность будет убедительной для иностранных партнеров.

Напомним, что в последние дни распространилось несколько аудио и видеозаписей с участием Левана Кипиани, в которых он вымогает от имени государства у компании "Омега Групп" автомашины, а также участвует в переговорах по вымогательству от имени Бидзины Иванишвили четырех миллионов, предположительно, лари. Сегодня Кипиани был допрошен прокуратурой по данному делу.






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