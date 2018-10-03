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Йенс Столтенберг посетит Грузию в марте следующего года
03.10.2018 21:38
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию.
Он выразил готовность, совершить визит в Грузию в марте следующего года и принять участие в открытии совместных учений НАТО-Грузия.
Как сообщает журналист Первого канала из Брюсселя, эту информацию подтверждает и министр обороны Грузии Леван Изория.
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