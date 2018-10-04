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Леван Кипиани подаст в суд на Левана Окуашвили
04.10.2018 10:37
Бывший министр спорта Грузии Леван Кипиани подаст в суд на учредителя «Омега группы» Зазу Окуашвили. Об этом сообщил журналистам адвокат Левана Кипиани Шалва Хачапуридзе.
По информации адвоката, кроме гражданской жалобы, они планируют потребовать от прокуратуры возбуждения уголовного дела в отношении Окуашвили.
«В ближайшие дни мы подадим в суд на Зазу Окуашвили, Изначально внесем гражданскую жалобу за очернение чести и подрыв деловой репутации, а затем уже потребуем возбуждения уголовного дела против Окуашвили. Конкретно, по какой статье должно быть возбуждено дело, об этом мы будет говорить после подачи в прокуратуру заявления», - пояснил Шалва Хачапуридзе.
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