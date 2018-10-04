Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Григол Вашадзе: Налицо все пять признаков мафии


04.10.2018   11:30
Сегодня мы видели очередную серию, запугивание или ликвидацию нежелательных свидетелей. Было впечатление, что Кипиани сегодня выпустили из того подвала, в котором его держал некий Парцхаладз - заявил кандидат в президенты "Национального движения" Григол Вашадзе на специальном брифинге, который закончился несколько минут назад.

"Человек, которого сначала назначили смотрителем в бизнесе, потом сделали козлом отпущения, и заставили говорить неслыханную ложь"- заявил Вашадзе.

По его же мнению, в деле "Омега группы" и телекомпании "Иберия" четко выявляются все пять признаков мафии. Это:

- Создание криминальной группировки со строго сформированной структурой.
- Сращивание с властью.
- Замена органов власти и закона на "понятия".
- Обременение бизнеса данью, и превращение правоохранительных органов в свою ветвь.
- Терроризирование гражданского общества и свободных СМИ.

Напомним, по утверждению Левана Кипиани, основатель "Омега группы" Заза Окуашвили решил изобразить следующий сценарий:

"Совместно записать компрометирующий материал. Он (Заза Окуашвили) обещал мне, что это было бы для его внутреннего потребления. Окуашвили должен был поехать заграницу, чтобы убедить…То, что я был бывшим министром, мое семейное происхождение было бы убедительным для иностранцев, и Окуашвили убедил бы иностранных партнеров, что власть Грузии осуществляет давление на него. Этим он бы смог отсрочить свои обязательства, задолженность, которые у него также были перед иностранными партнерами. Соответственно, эти проблемы уладились бы и в Грузии"- говорит Леван Кипиани.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В аэропорту Кутаиси в сентябре пассажиропоток возрос на 63%
Грузия в тренде - в 2018 году страну посетили 6,8 миллиона визитеров
TBC банк отрицает свое участие в деле бизнесмена Окуашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В КБР убили полицейского
Министры обороны США и Грузии встретились в Брюсселе
Ираклий Кобахидзе критикует НПО за «политически мотивированные» заявления
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна