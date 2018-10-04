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Григол Вашадзе: Налицо все пять признаков мафии
04.10.2018 11:30
Сегодня мы видели очередную серию, запугивание или ликвидацию нежелательных свидетелей. Было впечатление, что Кипиани сегодня выпустили из того подвала, в котором его держал некий Парцхаладз - заявил кандидат в президенты "Национального движения" Григол Вашадзе на специальном брифинге, который закончился несколько минут назад.
"Человек, которого сначала назначили смотрителем в бизнесе, потом сделали козлом отпущения, и заставили говорить неслыханную ложь"- заявил Вашадзе.
По его же мнению, в деле "Омега группы" и телекомпании "Иберия" четко выявляются все пять признаков мафии. Это:
- Создание криминальной группировки со строго сформированной структурой.
- Сращивание с властью.
- Замена органов власти и закона на "понятия".
- Обременение бизнеса данью, и превращение правоохранительных органов в свою ветвь.
- Терроризирование гражданского общества и свободных СМИ.
Напомним, по утверждению Левана Кипиани, основатель "Омега группы" Заза Окуашвили решил изобразить следующий сценарий:
"Совместно записать компрометирующий материал. Он (Заза Окуашвили) обещал мне, что это было бы для его внутреннего потребления. Окуашвили должен был поехать заграницу, чтобы убедить…То, что я был бывшим министром, мое семейное происхождение было бы убедительным для иностранцев, и Окуашвили убедил бы иностранных партнеров, что власть Грузии осуществляет давление на него. Этим он бы смог отсрочить свои обязательства, задолженность, которые у него также были перед иностранными партнерами. Соответственно, эти проблемы уладились бы и в Грузии"- говорит Леван Кипиани.
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