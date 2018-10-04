США создают новое агентство для помощи развивающимся странам

04.10.2018 11:33 США создадут новое агентство для помощи развивающимся странам. Сенат уже одобрил соответствующий закон.



Бюджет нового агентства международного развития составит 60 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на развитие энергетики, обустройство портов и улучшение водоснабжения в развивающихся странах.



В отличие от устоявшейся в США практики, новое агентство, кроме оказания финансовой поддержки, будет входить в разные проекты в статусе дольщика. Таким способом США пытаются противостоять Китаю, который этим путем смог обрести влияние во многих странах африканского континента и в других регионах мира.



Напомним, что ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин выделит на развитие африканских стран 60 миллиардов долларов США.















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