Экспертиза скандальных записей будет проведена во Франции

04.10.2018 12:48 Основатель "Омега группы" Заза Окуашвили убежден, что власть осуществила очередное давление на бывшего министра спорта.



По решению Окуашвили, экспертизу аудиозаписям проведут во Франции. Основатель "Омега группы" считает, что, поскольку Иванишвили является гражданином Франции, правовое реагирование на рэкет бизнеса и вымогательство денег должны осуществить именно французские правоохранители.



На вопрос "Рустави 2" Заз Окуашвили, существуют ли дополнительные доказательства, в том числе аудиозаписи, которыми он докажет давление и рэкет, осуществленный в его адрес, Окуашвили оставил этот вопрос открытым, и попросил Бидзину Иванишвили обнародовать скрытую запись их встречи.



Окуашвили утверждает, что задолженность перед бюджетом у его компании накопилась после того, как он отказался заплатить "Мечте" взятку. Именно после этого ему по заданию Иванишвили установили квоты на реализацию табака, притеснили, и довели бизнес до банкротства.

















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