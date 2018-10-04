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Эксперты не могут назвать 6 значимых достижений «Грузинской мечты»
04.10.2018 16:23
"Коммерсант" решил выяснить, что сделала после шести лет правления "Грузинская мечта", и какими достижениями запомнилась правящая партия общественности, и попросил респондентов символически назвать 6 таких фактов.
Экономист, профессор Владимир Папава затрудняется назвать шесть важных достижений "Грузинской мечты".
"Вспоминается стратегия 20/20, являющаяся документом, по которому должны были разработать план действия. К сожалению, не разработали. Утешает то, что этот документ не упразднили. Сегодня я с надеждой смотрю на Мамуку Бахтадзе, который приходя в правительство, сделал обнадеживающие заявления, но уже время, чтобы эти заявления переросли в действие. Я бы советовал премьеру создать совет экономических советников, являющийся американским опытом. Если будет создан такой совет, у него будет возможность коммуникации с грузинскими экономистами, чтобы было представлено альтернативное от правительства видение, чтобы потом принять соответствующее решение"- заявил господин Владимир Папава.
Трудно было вспомнить 6 значимых достижений и эксперту Гие Хухашвили. По его словам, власть не сделала ничего позитивного и полезного для страны.
"К сожалению "Грузинской мечте" не особо есть чем хвалиться. Единственное что она сделала, чуть-чуть упорядочилось направление сельского хозяйства. Но это капля в море, и не особенно годится для того, чтобы хвастаться. Хроническая проблема "Грузинской мечты" в том, что никак не может эффективно задействовать антимонопольный закон, как была элитарная коррупция, так и осталась. В такой обстановке, какую бы добрую цель не преследовали, развитие реального сектора практически невозможно"- считает Гия Хухашвили.
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