Против супруги Пааты Бурчуладзе может быть начато уголовное преследование

04.10.2018 16:25 В отношении супруги основателя фонда «Иавнана» Пааты Бурчуладзе Анны Василенко может начаться уголовное преследование.



Прокуратура собирается обсудить вопрос неявки Василенко на опрос.



Как заявил прокурор по делу фонда «Иавнана» Амиран Гулуашвили, неявкой Василенко в суд на опрос наносится вред следствию.



По словам Гулуашвили, последние семь месяцев лицо, которое должно быть опрошено в качестве свидетеля, зная, что у представителей правоохранительных органов есть вопросы по конкретному уголовному делу, и, несмотря на неоднократные вызовы, не является в следственное ведомство.



«В том случае, если свидетель отказывается от опроса, правовая процедура такова: следственный орган с ходатайством обращается к суду с тем, чтобы опрос был проведен в суде. Это было осуществлено вчера. На сегодня назначили заседание и лицо, которое предполагалось опросить, не явилось.



Соответственно, следственным органом будут обсуждены статус этого лица и проведение его допроса в будущем. Однако следует подчеркнуть, что из-за этого страдают интересы следствия, и не осуществляется своевременное получение информации, поскольку свидетель уклоняется от явки как в следственное ведомство, так и в суд», - заявил Амиран Гулуашвили.



Напомним, что прокуратура ведет расследование в связи с фондом «Иавнана» по статье «присвоение-растрата денежных средств в большом количестве». По делу опрошен не один сотрудник фонда, в том числе его учредитель Паата Бурчуладзе.















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