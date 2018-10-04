Гедеван Попхадзе: Кипиани оказался в большом недоразумении

04.10.2018 16:26 Думаю, что Леван Кипиани оказался в очень большом недоразумении – Сначала он сам должен определиться – запуган, виновен, принимал участие в какой-то авантюре или коррупционной сделке, - об этом в беседе с журналистами завил депутат от «Грузинской мечты» Гедеван Попхадзе.



По словам Попхадзе, лично для него эмоциональное состояние Левана Кипиани ни о чем не говорит и важно фактическое установление того, с чем мы реально мы имеем дело.



«На фоне вчерашних заявлений и непонятных записей нужно суметь дать этому всему правовую форму, чтобы это не было на уровне сплетен. Мы должны узнать, кем совершалось преступление, кто виновен, и с чем реально мы имеем дело. Существующие информации не дают нам этой возможности. О личных же впечатлениях сказать ничего не могу», - отметил Гедеван Попхадзе.



Напомним, вчера бывший министр спорта Грузии Леван Кипиани, выйдя с опроса в Тбилисском городском суде, назвал полной фальшью и ложью т.н. инцидент с подвалом. По словам Кипиани, с Отаром Парцхаладзе он знаком, и коммуникация с ним у него была не раз. Леван Кипиани подчеркивает, что со стороны Парцхаладзе никакого давления не оказывалось, и «эпизода с подвалом» не было. Вместе с тем Леван Кипиани заявил, что Заза Окуашвили из-за оказываемого на него давления предложил ему сделать аудиозапись, чтобы использовать ее затем для убеждения иностранных партнеров.















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