Владелец компании «Омега»: У меня нет долгов перед иностранными партнерами

04.10.2018 16:34 Основатель крупной грузинской компании «Омега Груп» Заза Окуашвили заявил, что у его компании нет задолженностей перед иностранными партнерами и проблемы с его бизнесом появились только после после того, как в 2015 году с ним встретились бизнес-омбудсмен и Бидзина Иванишвили.



«У нас очень хорошие отношения с зарубежными партнерами. Проблемы исключены, они в курсе происходящего. Просто абсурд, чтобы у нас была задолженность перед иностранными партнерами. Задолженность и обязательства у компании образовались только после того, как я начал по конкретным вопросам встречаться с бизнес-омбудсменом и с Бидзиной Иванишвили», – сказал Окуашвили в интервью телекомпании «Иберия».



Бизнесмен также заявил, что он остается в Лондоне и пока не планирует приезжать в Грузию, однако, по его словам, он готов дать показания следственным органам дистанционно.



Это заявление Окуашвили стало ответом на утверждения бывшего министра спорта Левана Кипиани, замешанного в скандале с распространением аудиозаписей, касающихся вопроса возможного вымогательства у компании «Омега» крупных сумм со стороны правительства.



Леван Кипиани является одним из основателей партии «Грузинская мечта», сыном легендарного грузинского футболиста Давида Кипиани и лицом, приближенным к лидеру правящей партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили.



Накануне Кипиани подтвердил журналистам, что в 2015 году, после ухода в отставку с поста министра, работал в компании «Омега», занимаясь, по его словам, «налаживанием отношений» между компанией и правительством.



В сентябре оппозиционная телекомпания «Рустави-2» распространила серию аудиозаписей, в которых Окуашвили и Кипиани обсуждают требования предоставить дорогостоящие автомобили членам правительства, а также передачи половины доходов в фонд правящей партии «Грузинская мечта» и судьбу тбилисской телекомпании «Иберия», которую также финансирует компания «Омега».



Накануне Леван Кипиани дал показания в суде, а затем в беседе с журналистами подтвердил аутентичность аудиозаписей, но при этом назвал их «постановочными».



По словам Кипиани, создать такой «компрометирующий материал» было идеей Окуашвили. Кипиани заявил, что эти записи должны были отправиться за границу, чтобы убедить зарубежных партнеров Окуашвили в том, что его компания испытывает давление со стороны правительства. Это позволило бы руководству «Омеги» отсрочить выплату задолженностей, которые, согласно утверждению Кипиани, были у компании перед иностранными партнерами. При этом бывший министр не уточнил, о каких конкретно компаниях или партнерах за границей шла речь.

История компании «Омега Груп» и ее владельца



Заза Окуашвили учредил компанию «Омега Груп» в 1991 году. Компания является одним из крупнейших в Грузии производителей сигарет, официальным дистрибьютором компаний «Филипп Моррис», «Джи-Ти-Ай» и представителем автомобильных концернов BMW и Land Rover, владельцем банка «Кавкасиони», автоцентра и медиа-холдинга, куда входят информагентство «Медиа-ньюс», газета «Новая эпоха», журнал «Омега» и «Иберия», а также типография «Омега Тег». «Группа Омега» также владеет тбилисской телекомпанией «Иберия».



Во время правления Михеила Саакашвили у бизнеса Окуашвили возникли проблемы. Как утверждает сам Саакашвили, это было связано с тем, что Окуашвили в 2004 году поддерживал лидера Аджарии Аслана Абашидзе, с которым у центральных властей Грузии были напряженные отношения, завершившиеся отставкой Абашидзе и его бегством из страны. В то же время покинул Грузию и сам Заза Окуашвили. Он вернулся в страну только в 2012 году после смены власти. Перед выборами семья бизнесмена открыто поддерживала партию «Грузинская мечта» и ее основателя миллиардера Бидзину Иванишвили.



Телекопанию «Иберия» вернули «Омега Груп» в 2013 году и в 2015 году она возобновила вещание. В 2016 году Главная прокуратура Грузии установила, что арест имущества компании в 2004 году служил закрытию независимого телеканала. По этому делу даже были предъявлены обвинения экс-министру юстиции Зурабу Адеишвили.



В настоящее время бизнесмен заявляет, что в 2015 и в 2016 годах через посредников, в том числе и Левана Кипиани, Иванишвили потребовал от него так называемый «откат» для сохранения бизнеса.



Это произошло после того, как он с целью восстановления справедливости по делу своей компании обратился в Главную прокуратуру. Однако, по его словам, бывший генеральный прокурор Ираклий Парцхаладзе и занимавший в то время пост бизнес-омбудсмена, а ныне глава МВД Георгий Гахария использовали проблемы и слабые стороны его бизнеса в пользу Иванишвили, который на тот момент не занимал никакую официальную должность.



По словам бизнесмена, он отказался платить, однако вынужден был открыть фирму в офшорной зоне, на счет которой были перечислены 4 миллиона (в какой валюте, не уточняется – НГ). Представители «Омеги» собирались зафиксировать незаконность сделки. В итоге, по словам Окуашвили, сумма в приблизительно 2 миллиона долларов действительно была снята со счета через «Тибиси банк», причем произошло это с нарушением существующих правил. По данным Окуашвили, деньги из банка забрали вооруженные люди, которых направил бывший прокурор Парцхаладзе.



Параллельно с этими событиями, в сентябре 2016 года, правительство объявило, что имущество «Омега Груп» может быть вынесено на аукцион. Однако ход делу так и не был дан.



В начале сентября 2018 года Окуашвили стал распространять в эфире телекомпании «Рустави-2» адуиозаписи своих разговоров с Леваном Кипиани. Бизнесмен также заявил, что обладает достаточным количеством доказательств, чтобы представить дело в британском суде.



28 сентября 2018 года Служба доходов министерства финансов обнародовала решение суда, согласно которому, долги «Омега Груп» перед госбюджетом составляют 50 миллионов лари (около 20 миллиона долларов) и для их покрытия имущество компании должно быть выставлено на аукцион. Прекращение финансирования со стороны «Омеги» вызовет закрытие телекомпании «Иберия», сотрудники которой уже провели ряд акций протеста, заявив, что прекращение вещания выгодно правительству.



Жена Окуашвили Нато Чхеидзе в 2016 году стала депутатом парламента Грузии от партии «Альянс патриотов». В конце сентября 2018 года, после скандала вокруг аудиозаписей, она покинула фракцию «Альянса» в парламенте в знак протеста против того, что однопартийцы никак не отреагировали на перспективу закрытия телекомпании «Иберия». Сам Заза Окуашвили заявляет, что намерен поддержать на выборах президента кандидата от оппозиции.



В свою очередь, Бидзина Иванишвили и Георгий Гахария подтвердили факт встречи с Зазой Окуашвили. При этом они подчеркнули, что во время встречи обсуждалась возможность помочь его бизнесу, а его обвинения назвали «вызывающими улыбку». При этом Иванишвили отметил, что подобная помощь бизнесу является прямой обязанностью правительства. Гахария также сказал, что Окуашвили придется сполна выплатить все долги государству.



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