Грузия занимает 120-е место в мире по количеству убийств

04.10.2018 16:37 Исследовательская организация Worldatlas опубликовала рейтинг стран по количеству убийств. Список основан на официальных статистических данных, и отображает только умышленные убийства – в нем не учитываются убийства по неосторожности, жертвы автомобильных катастроф, количество людей, погибших в результате боевых действий, геноцида, и этнических чисток. Именно поэтому у стран, в которых многие годы идет война –Афганистан, Сирия, Йемен - показатель может быть неожиданно низким.



Вопреки широко распространенному мнению о большом количестве убийств в Грузии, реально несколько иначе – показатель страны не слишком высокий. В Грузии в 2017 году происходило 2, 68 убийств на 100 000 человек, и страна занимает в рейтинге 120-е место из 198 стран.



Почти во всех постсоветских государствах показатели хуже. Единоличным лидером на постсоветском пространстве является Россия - 11,31 убийство на 100 000 человек.



Сравнительно лучше обстоят дела в других постсоветских республиках, но почти во всех них показатель выше чем у Грузии – Кыргызстан (5,12), Казахстан (4,84), Украина (4,23), Туркмения (4,2), Беларусь(3,58), Молдова (3,19), Узбекистан (2,99).



На удивление высокие показатели убийств в странах Балтии – Эстония (3,2), Латвия (4, 11), Литва (5, 98).



Также выше, чем у Грузии, индекс умышленных убийств у Турции (4,3), и Ирана – (4, 12).



Немного лучше, чем у Грузии позиции у ближайших соседей – Армении – 2, 45, и Азербайджана – также 2, 45.



Бесспорными лидерами по числу убийств на 100 000 человек являются страны Латинской Америки и Африки.



В десятке лидеров - Сальвадор (108, 64), Гондурас (63,75), Венесуэла (57,15), Ямайка (43,21), Лесото (38), Белиз (34,4), ЮАР (34,27), Сент-Китс и Невис (33,55), Гватемала (31,21), Тринидад и Тобаго (30,88).



Сравнительно высок уровень убийств в США – 4,88.



Самая лучшая ситуация в этом смысле в Европе, где самый высокий показатель убийств – в Бельгии – 1, 95. В среднем по Европе индекс умышленных убийств колеблется от 0, 5 до 1, 5.



Лидеры рейтинга (189-198 мест) - Бахрейн (0,54), Австрия (0,51), Индонезия (0,5), Бруней(0,49), Япония (0,31), Сингапур (0,25), а также Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн, и Монако, где в 2017 году не убили ни одного человека.



Следует также отметить, что исследование не касается причин той или иной численности убийств, и не отвечает на различные вопросы – например, как возможно, чтоб в цивилизованных и рациональных странах Балтии число убийств выше чем в Грузии.



Рейтинг определяет лишь соотношение убийств к численности населения на основании официальной статистики.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

