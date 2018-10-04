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ЕС и Парламент Грузии обсудили вопросы исследований и инноваций в Грузии


04.10.2018   17:11
2 октября независимые эксперты высокого уровня Европейской Комиссии представили грузинскому парламенту Отчет о модернизации исследовательско-инновационной системы Грузии.

Отчет включал в себя рекомендации по ключевым законодательным актам и политике страны, которые призваны помочь повысить эффективность исследовательско-инновационной системы Грузии.

В рамках Инициативы поддержки политики крупнейшей исследовательско-инновационной программы ЕС "Горизонт 2020" предоставляются стратегические консультации странам, желающим реформировать свои национальные системы исследований и инноваций. По запросу грузинского правительства независимая группа экспертов высокого уровня из Польши, Германии, Великобритании и Австрии подготовили рекомендации в отношении политики для страны, фокусируясь на трех основных сферах.

Они предложили Грузии определиться и составить список приоритетных и многообещающих исследовательских сфер. Помимо этого, необходимо применять подход финансирования исследовательских институтов на основе показателей результативности, а также сокращать существующий разрыв между исследовательским миром и бизнесом.

На мероприятии особо подчеркивалось, что ответственность страны состоит в обеспечении контроля за и выполнении данных рекомендаций с целью повышения качества и эффективности своей исследовательско-инновационной системы.






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