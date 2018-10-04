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5 октября премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Молдову


04.10.2018   17:32
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 5 октября с официальным визитом посетит Молдову.

В Доме правительства Республики Молдова состоится официальная церемония встречи премьер-министра Грузии.

Мамуку Бахтадзе примет молдавский коллега Павел Филипп. Запланирована встреча премьер-министров наедине и в расширенном формате, после чего будут сделаны заявления для СМИ.

По информации пресс-службы премьер-министра, в рамках официального визита премьер-министр Грузии примет участие в заседании глав правительства государств-членов ГУАМ. По окончанию заседания состоится совместная пресс-конференция руководителей делегаций государств-членов ГУАМ.

По заявлению главы правительства Грузии, официальный визит в Молдову будет еще одним шагом к укреплению двухсторонних отношений с дружественной страной.

В делегации Грузии, которой руководит премьер-министр, находятся министр иностранных дел Давид Залкалиани, и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.







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