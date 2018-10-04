5 октября премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Молдову

04.10.2018 17:32 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 5 октября с официальным визитом посетит Молдову.



В Доме правительства Республики Молдова состоится официальная церемония встречи премьер-министра Грузии.



Мамуку Бахтадзе примет молдавский коллега Павел Филипп. Запланирована встреча премьер-министров наедине и в расширенном формате, после чего будут сделаны заявления для СМИ.



По информации пресс-службы премьер-министра, в рамках официального визита премьер-министр Грузии примет участие в заседании глав правительства государств-членов ГУАМ. По окончанию заседания состоится совместная пресс-конференция руководителей делегаций государств-членов ГУАМ.



По заявлению главы правительства Грузии, официальный визит в Молдову будет еще одним шагом к укреплению двухсторонних отношений с дружественной страной.



В делегации Грузии, которой руководит премьер-министр, находятся министр иностранных дел Давид Залкалиани, и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.

















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