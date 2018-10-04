Джапаридзе: Парцхаладзе является грузинским Кадыровым

04.10.2018 18:08 Лидер партии "Гирчи" и кандидат в президенты Зураб Джапаридзе прокомментировал вчерашнее заявление бывшего министра спорта Левана Кипиани по делу "Омега группы". Он считает, что Кипиани вчера был таким напуганным, что "нес полную чепуху в защиту Парцхаладзе". Зураб Джапаридзе предполагает, что Парцхаладзе и сегодня осуществляет давление на Левана Кипиани.



"Не верю, чтобы Парцхаладзе был в этой стране таким блатным, если бы у него не было спины. Невозможно иметь в этой стране такой иммунитет, какой есть у Парцхаладзе, если этот иммунитет не идет от Иванишвили. В том числе и Иванишвили несет ответственность за то, что этот человек так бесчинствует сегодня в стране. У нас в стране есть конкретный человек, Парцхаладзе, который является обычным грузинским Кадыровым. Делает что хочет, но с тем отличием, что ему дали какие-то сферы, будь то суд, какая-то часть бизнеса, или подобное.



Несмотря на мое не особенно позитивное отношение к самому Кипиани, человек совершенно в отчаянии, и готов нести полную чепуху, только бы отгородить Парцхаладзе, который, вероятно, и сегодня осуществляет давление на него. Поэтому этот человек рассказывает какие-то сказки. Этот человек так напуган, что не может слово связать, и рассказывает полную глупость, думаю, нам здесь следует решать проблемы"- говорит Зураб Джапаридзе.

















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