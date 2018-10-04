Анна Долидзе: Цулукиани не раз замечена в невыполнении судебных решений

04.10.2018 18:11 Тея Цулукиани не раз замечена в невыполнении судебных решений, невыдаче публичной информации, и уже давно неуважение закона с ее стороны принимает системный характер, - об этом заявила несудейский член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе по поводу бойкотирования Теей Цулукиани медиа-средств, входящих в холдинг «Палитрамедиа».



Как отметила Долидзе, самым большим недоразумением является то, что Министерство юстиции – это ведомство, главная обязанность которого – исполнение закона и установление верховенства закона.



«У нас министр, которая своими же действиями противоречит миссии, исполняемой ее министерством. Это старая история, и меня весьма удивляет, что кому-то есть польза от оставления на должности человека, который каждый день портит дело. Думаю, это обходится в очень дорогие политические очки правящей команде.



К сожалению, со стороны Минюста уже стало традицией пренебрежение законом. Наверное, ей дан карт-бланш на такие действия, и она может делать все, что пожелает, и все государство должно следовать ее прихотям», - заявила Долидзе.



По личному решению министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, Минюст и входящие в него структуры объявили бойкот «Палитре». Уже почти три года ни одно медиа-средство, входящее в холдинг «Палитрамедиа» не получало от них ответа на запрашиваемую публичную информации.



Как заявили по этому поводу bpn.ge в пресс-службе Минюста, соответствующее указание получено ими от министра Теи Цулукиани.



«Это указание министра с 2015 года. С этого периода мы не отвечаем «Палитре», разорваны рабочие отношения. С «Палитрой» мы не находимся в режиме «вопрос-ответ», информацию предоставлять не можем», - заявил в пресс-службе Минюста.



Согласно статьям 37 и 40 Гражданского кодекса Грузии все публичные ведомства обязаны в случае запроса публичной информации ответить заинтересованному лицу немедленно или не позднее, чем в течение 10 рабочих дней. Соответственно, Минюст Грузии грубо нарушает закон.















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