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ЦИК Грузии обращается к гражданам, которые не получили карточку избирателя


04.10.2018   19:53
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии продолжает информирование избирателей и участвующих в выборах сторон в связи с проходящим избирательным процессом.

Как сообщили «IPN» в ЦИК, с 28 сентября 3 637 участковых комиссий начали раздачу информационных карточек избирателя.
По их данным, посредством карточки каждый избиратель сможет получить информацию о выборах, а также избирательных участках, и в случае необходимости перепроверить собственные данные в списке избирателей.

По заявлению пресс-спикера ЦИК Анны Долидзе, если до 8 октября включительно избиратель не получит информационную карточку, он может связаться с телефонно-информационным центром ЦИК или дополнительно перепроверить свои данные посредством различных электронных сервисов, предлогаемых Центральной избирательной комиссией.

«Если избиратель обнаружит неточности в данных, он может до 18:00 часов 10 октября письменно обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию или/и территориальную единицу Агентства развития государственных сервисов Минюста», - сообщила Анна Микеладзе.

Вместе с тем, согласно данным ЦИК, по положению на сегодняшний день, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 503 113 избирателей, и предложенными ЦИК сервисами по перепроверке данных избирателей с 1-го августа по 1 октября воспользовались более 700 000 избирателей.

Напомним, что ежедневно, включая субботу и воскресенье, функционирует телефонно-информационный центр ЦИК, номер телефона которого - 2 51 00 51.

Также работает онлайн-чат. Заинтересованные лица могут связаться с избирательной администрацией и получить любого рода информацию относительно выборов.

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября 2018 года.






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