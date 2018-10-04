Грузия пригласила российских ученых в лабораторию Лугара

04.10.2018 20:25 Грузия пригласила российских ученых посетить Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который стал причиной паранойи Минобороны России. Центр находится в пригороде Тбилиси Алексеевка.



Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил журналистам в Тбилиси, что обвинения российской стороны категорически не соответствуют действительности.



Он отметил, что на последней из регулярных Пражских встреч с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, которая состоялась 1 октября, напомнил российскому дипломату, что россиянам было направлено официальное приглашение данного центра на международную конференцию 14-15 ноября в Тбилиси по вопросам, связанным с Конвенцией о запрещении биологического оружия.



По словам Зураба Абашидзе, российские ученые пока не выразили согласие приехать, и их неучастие «было бы странным».



На встречу в Тбилиси собираются ученые не менее 20 стран.















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