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В государственных ведомствах Грузии сокращается число сотрудников


04.10.2018   20:50
Согласно первичному варианту государственного бюджета Грузии на 2019 год, в бюджетных организациях сокращается число работников.

В 2018 году число трудозанятых составляет 113 613 человек, по бюджетному плану же следующего года количество работников будет составлять 112 100 человек, а это означает, что 1 513 трудозанятых останутся без работы.

Параллельно, оплата труда увеличивается на 60,150 млн. лари. Согласно плану 2018 года, на оплату труда было выделено 1,413 млрд. лари, проектом же бюджета на 2019 год эта сумма будет составлять 1,473 млрд. лари.






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