Сенат США признал голодомор геноцидом украинцев

04.10.2018 22:15 Сенат США признал голод 1932–1933 годов актом геноцида против украинского народа. Приняв 3 октября соответствующую резолюцию, Вашингтон официально согласился с выводами правительственной комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 года), созданной в 1984 году для расследования массового голода.



Резолюция была внесена в Сенат в марте 2018 года. В документе осуждаются систематические нарушения прав человека со стороны советского правительства по отношению к украинцам. Резолюция также поддерживает «продолжающиеся усилия народа Украины по обеспечению демократических принципов, свободной рыночной экономики и уважения прав человека».



«Резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия посольства Украины, украинской диаспоры в США и друзей Украины в Сенате»,— говорится в сообщении украинского посольства в Facebook.



В Украине действует закон, который признает голод 1932–1933 годов актом геноцида. Ежегодно в последнюю субботу ноября в стране проходят мероприятия памяти жертв голодомора. В день памяти в 2017 году президент Украины Петр Порошенко призвал российские власти взять на себя ответственность за преступления советского режима.















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