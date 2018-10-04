Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сенат США признал голодомор геноцидом украинцев


04.10.2018   22:15
Сенат США признал голод 1932–1933 годов актом геноцида против украинского народа. Приняв 3 октября соответствующую резолюцию, Вашингтон официально согласился с выводами правительственной комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 года), созданной в 1984 году для расследования массового голода.

Резолюция была внесена в Сенат в марте 2018 года. В документе осуждаются систематические нарушения прав человека со стороны советского правительства по отношению к украинцам. Резолюция также поддерживает «продолжающиеся усилия народа Украины по обеспечению демократических принципов, свободной рыночной экономики и уважения прав человека».

«Резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия посольства Украины, украинской диаспоры в США и друзей Украины в Сенате»,— говорится в сообщении украинского посольства в Facebook.

В Украине действует закон, который признает голод 1932–1933 годов актом геноцида. Ежегодно в последнюю субботу ноября в стране проходят мероприятия памяти жертв голодомора. В день памяти в 2017 году президент Украины Петр Порошенко призвал российские власти взять на себя ответственность за преступления советского режима.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии отмечают рекордный урожай винограда
Девелоперы предлагают схему ускорения выдачи разрешений
Как проходит сбор винограда без государственных субсидий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна