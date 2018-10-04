Бурчуладзе: Моя супруга должна предоставить прокуратуре очень важную информацию, в которой фигурирует и Бидзина Иванишвили

04.10.2018 22:28 По заявлению Пааты Бурчаладзе, его супруга должна предоставить прокуратуре очень важную информацию, в которой фигурирует и Бидзина Иванишвили. Об этом Бурчаладзе сообщил телекомпании «Рустави 2».



По его же словам, пытаются представить так, что кто-то сбежал из страны, реально же, как заявляет Бурчуладзе, его супруга и следователь договорились, что допрос пройдет в присутствии судьи.



«Вчера пришел следователь прокуратуры Георгий Ломтадзе. Моя супруга сказала ему по поводу присутствия судьи, и они договорились, что 8 числа пойдут и допросят. Ей нужно сообщить очень много информации, в которой, между прочим, фигурирует и Бидзина Иванишвили. Они избегали этого. Хотят создать картину, якобы кто-то убежал из страны. По моему мнению, к побегу готовится Бидзина Иванишвили. В 2012 году и у него была встреча в связи с отправкой фонда «Иавнана» в Париж, однако там они отклонились от этой темы, и он говорил на другую тему. И об этом она им расскажет. Будет очень интересный допрос», - заявил Бурчаладзе.



Напомним, что в отношении супруги основателя фонда «Иавнана» Пааты Бурчуладзе Анны Василенко может начаться уголовное преследование.

Прокуратура планирует обсудить вопрос неявки Василенко на опрос.



Как заявил прокурор по делу фонда «Иавнана» Амиран Гулуашвили, неявкой Василенко в суд на опрос наносится вред следствию.















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