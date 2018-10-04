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Григол Вашадзе предлагает объединение одному из лидеров республиканцев Левану Бердзенишвили


04.10.2018   22:29
Кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе обращается к одному из лидеров республиканцев Левану Бердзенишвили.

Вашадзе размещает заявление на личной странице в «Фейсбук» и предлагает объединение одному из лидеров республиканцев Левану Бердзенишвили.

Вашадзе отмечает, что он всегда считал Бердзенишвили патриотом, боровшимся против Советского Союза и за свободу Грузии.

«Г-н Леван, из-за загруженной избирательной кампании и встреч в регионах, к сожалению, я не смог до сегодняшнего дня ответить. Хочу вам сказать, что я всегда считал вас патриотом, боровшимся против Советского союза и свободу Грузии.
Пришло время для объединения, чтобы к власти пришло национальное коалиционное правительство, которое раз и навсегда установит демократические правила политической конкуренции и обеспечит успех и достойное будущее нашего государства», - отмечает Григол Вашадзе.






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