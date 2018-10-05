Брат Бидзины Иванишвили и Каха Каладзе пожертвовали суммы на президентскую кампанию Зурабишвили

05.10.2018 11:14 Суммы поддержанному правящей командой кандидату в президенты Грузии Саломе Зурабишвили пожертвовали брат председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Согласно информации, опубликованной на веб-странице Службы государственного аудита, 3 октября Александр Иванишвили пожертвовал Зурабишвили 45 000 лари, а Каха Каладзе 1 октября - 50 000 лари.



Кроме того, в октябре в пользу Саломе Зурабишвили осуществлено еще несколько крупных пожертвований, в их числе следующими частными лицами: Хатуна Джакели - 5 000 лари, Шорена Чанкветадзе - 9 000; Кетеван Хараидзе - 5,000, Пикрия Камладзе - 5,000; Софио Тамазашвили - 10,000 ; Серго Галустян - 60,000; Реваз Сулухия - 10,000; Палико Кинтрая - 10,000; Нино Акашвили - 5,000; Николоз Кинтрая - 20,000, Ника Мерабишвили - 60,000; Ната Казахашвили - 50,000; Мэри Маградзе - 5,000; Мераб Зумбадзе - 5,000; Марине Арчвадзе - 5,000; Марика Зардиашвили - 5,000 лари.



Напомним, что в сентябре Саломе Зурабишвили получила в качестве пожертвований 332,245 лари. Примечательно, что 84 жертвователей перечислили кандидату в президенты по 30 тетри.















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