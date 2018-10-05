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Европарламентарий Анна Гомеш находится в Грузии
05.10.2018 11:30
Европарламентарий Анна Гомеш, вместе с делегацией, находится в Грузии. У Гомеш на сегодня запланированы встречи с парламентским меньшинством, а также правящей командой.
Главной темой встречи будет предвыборная обстановка. Европарламентарий также будет присутствовать на инаугурационной сессии Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины, на которой председатели парламентов трех стран подпишут межпарламентский устав.
«Я рада, что вернулась в Грузию. Мы будем присутствовать на Парламентской ассамблее, на которой встретимся с грузинскими друзьями из парламента Грузии. Также – с членами парламентов Молдовы и Украины», — заявила Анна Гомеш.
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