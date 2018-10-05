Европарламентарий Анна Гомеш находится в Грузии

05.10.2018 11:30 Европарламентарий Анна Гомеш, вместе с делегацией, находится в Грузии. У Гомеш на сегодня запланированы встречи с парламентским меньшинством, а также правящей командой.



Главной темой встречи будет предвыборная обстановка. Европарламентарий также будет присутствовать на инаугурационной сессии Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины, на которой председатели парламентов трех стран подпишут межпарламентский устав.



«Я рада, что вернулась в Грузию. Мы будем присутствовать на Парламентской ассамблее, на которой встретимся с грузинскими друзьями из парламента Грузии. Также – с членами парламентов Молдовы и Украины», — заявила Анна Гомеш.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

