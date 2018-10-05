Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Принцесса Кувейта и королева Нигерии участвуют в форуме в Тбилиси


05.10.2018   11:34
Второй по счету Глобальный бизнес-инвестиционный форум проходит в Тбилиси. Тема конференции – «Устойчивость бизнеса — ключевая бизнес-ценность 21-го века». Эти вопросы обсуждают делегаты из более 15 стран. В их числе – принцесса Кувейта, председатель Совета арабских женщин-предпринимателей Хесса Саад аль-Абдулла Аль-Сабах и королева Нигерии, основатель Инициативы арабского африканского экономического развития Зейнаб Отити Обанор.

Организаторы форума – Торгово промышленный палаты Грузии и Азии-Африки и Объединение деловых женщин. На мероприятии с речью выступили заместитель министра экономики Грузии Екатерина Микабадзе, заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили, бизнес-омбудсмен Ираклий Леквинадзе, руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе и глава Партнерского фонда Давид Саганелидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии отмечают рекордный урожай винограда
Девелоперы предлагают схему ускорения выдачи разрешений
Как проходит сбор винограда без государственных субсидий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна