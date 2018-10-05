Принцесса Кувейта и королева Нигерии участвуют в форуме в Тбилиси

05.10.2018 11:34 Второй по счету Глобальный бизнес-инвестиционный форум проходит в Тбилиси. Тема конференции – «Устойчивость бизнеса — ключевая бизнес-ценность 21-го века». Эти вопросы обсуждают делегаты из более 15 стран. В их числе – принцесса Кувейта, председатель Совета арабских женщин-предпринимателей Хесса Саад аль-Абдулла Аль-Сабах и королева Нигерии, основатель Инициативы арабского африканского экономического развития Зейнаб Отити Обанор.



Организаторы форума – Торгово промышленный палаты Грузии и Азии-Африки и Объединение деловых женщин. На мероприятии с речью выступили заместитель министра экономики Грузии Екатерина Микабадзе, заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили, бизнес-омбудсмен Ираклий Леквинадзе, руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе и глава Партнерского фонда Давид Саганелидзе.















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