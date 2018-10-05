Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Молдову

05.10.2018 12:04 Начался официальный визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Молдову.



Официальная церемония приёма гостя состоялась в международном аэропорту Кишинева, где Мамуку Бахтадзе встретил министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Кирилл Габурич.



В рамках официального визита премьер-министр Грузии примет участие в заседании глав правительств государств-членов ГУАМ, по итогам которого состоится совместная пресс-конференция руководителей делегаций государств-членов ГУАМ.



В грузинскую делегацию под руководством премьер-министра входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия.



Информация предоставлена пресс-службой премьер-министра Грузии.















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