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Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Молдову
05.10.2018 12:04
Начался официальный визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Молдову.
Официальная церемония приёма гостя состоялась в международном аэропорту Кишинева, где Мамуку Бахтадзе встретил министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Кирилл Габурич.
В рамках официального визита премьер-министр Грузии примет участие в заседании глав правительств государств-членов ГУАМ, по итогам которого состоится совместная пресс-конференция руководителей делегаций государств-членов ГУАМ.
В грузинскую делегацию под руководством премьер-министра входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия.
Информация предоставлена пресс-службой премьер-министра Грузии.
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