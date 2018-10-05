Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Молдову


05.10.2018   12:04
Начался официальный визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Молдову.

Официальная церемония приёма гостя состоялась в международном аэропорту Кишинева, где Мамуку Бахтадзе встретил министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Кирилл Габурич.

В рамках официального визита премьер-министр Грузии примет участие в заседании глав правительств государств-членов ГУАМ, по итогам которого состоится совместная пресс-конференция руководителей делегаций государств-членов ГУАМ.

В грузинскую делегацию под руководством премьер-министра входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия.

Информация предоставлена пресс-службой премьер-министра Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии отмечают рекордный урожай винограда
Девелоперы предлагают схему ускорения выдачи разрешений
Как проходит сбор винограда без государственных субсидий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна