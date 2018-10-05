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Давид Дондуа назначается на должность посла Грузии в Австрии и постоянного представителя в ОБСЕ
05.10.2018 14:24
На должность посла Грузии в Австрии и постоянного представителя Грузии в ОБСЕ и других расположенных в Вене международных организациях представлена кандидатура заместителя министра иностранных дел Давида Дондуа. Информацию об этом распространяет МИД.
Давид Дондуа с 2015 года по сей день является заместителем министра иностранных дел Грузии. В течение продолжительной дипломатической карьеры Давид Дондуа занимал различные должности в МИДе и дипломатических представительствах Грузии за рубежом.
Кроме того, на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Турецкой Республике представлена кандидатура Георгия Джанджгава, в Иорданском Хашимитском Королевстве - Зазы Канделаки, в Латвийской Республике – Теи Маисурадзе.
Распоряжение о представлении данных кандидатур президенту Грузии Георгию Маргвелашвили подписал премьер-министр Мамука Бахтадзе. 5 октября президент примет кандидатов на должность послов.
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