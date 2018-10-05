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Бахрейн упростил визовый режим для граждан Грузии


05.10.2018   15:17
Бахрейн упростил порядок оформления виз для граждан Грузии. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Отныне граждане Грузии смогут въехать в Бахрейн по электронным визам либо оформить визу на границе.

«Решение об упрощении визового режима для граждан Грузии будет способствовать развитию политических и экономических отношений между странами и активизации взаимного сотрудничества в сфере туризма и инноваций», — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что данному решению предшествовала двусторонняя встреча главы ведомства Дэвида Залкалиани и министра иностранных дел Королевства Бахрейн шейха Халеда бен Ахмеда Аль Халифа. Переговоры министров проходили 27 сентября на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью- Йорке.

В настоящее время Манама и Тбилиси ведут активную работу по соглашению о взаимных безвизовых поездках граждан с дипломатическими и служебными паспортами.






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