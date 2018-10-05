Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия назначит новых послов в четырех странах


05.10.2018   15:44
МИД Грузии представил президенту кандидатов на должности чрезвычайных и полномочных послов Грузии в Турцию, Иорда нское Хашими тское Короле вство, Латвию и Австрию.

На должность посла Грузии в Турецкую Республику представлен Георгий Джанджгава. С 2014 по 1 октября 2018 года он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Королевстве Саудовской Аравии и представителем Грузии в Организации Исламского Сотрудничества.

В Иорданское Королевство будет назначен Заза Канделаки. Он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Венгрии с марта 2013 года до 1 октября 2018 года.

Должность посла Грузии в Латвии займет Теа Маисурадзе, которая с 2009 года работает в МИДе Грузии. С апреля 2016 года по сей день она была директором Департамента по вопросам международных организаций МИД Грузии.

Послом Грузии в Австрии, а также постоянным представителем Грузии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях, расквартированных в Вене, станет Давид Дондуа. С 2015 года он до сегодняшнего дня он был заместителем министра иностранных дел.

По заявлению Администрации президента, Георгий Маргвелашвили сегодня встретится с кандидатами на должности послов, после чего подпишет указ об их назначении.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
Нефтеимпортеры прогнозируют рост цен на топливо до 3 лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна