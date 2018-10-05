Грузия назначит новых послов в четырех странах

05.10.2018 15:44 МИД Грузии представил президенту кандидатов на должности чрезвычайных и полномочных послов Грузии в Турцию, Иорда нское Хашими тское Короле вство, Латвию и Австрию.



На должность посла Грузии в Турецкую Республику представлен Георгий Джанджгава. С 2014 по 1 октября 2018 года он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Королевстве Саудовской Аравии и представителем Грузии в Организации Исламского Сотрудничества.



В Иорданское Королевство будет назначен Заза Канделаки. Он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Венгрии с марта 2013 года до 1 октября 2018 года.



Должность посла Грузии в Латвии займет Теа Маисурадзе, которая с 2009 года работает в МИДе Грузии. С апреля 2016 года по сей день она была директором Департамента по вопросам международных организаций МИД Грузии.



Послом Грузии в Австрии, а также постоянным представителем Грузии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях, расквартированных в Вене, станет Давид Дондуа. С 2015 года он до сегодняшнего дня он был заместителем министра иностранных дел.



По заявлению Администрации президента, Георгий Маргвелашвили сегодня встретится с кандидатами на должности послов, после чего подпишет указ об их назначении.



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