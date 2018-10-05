«Лаборатория Лугара» сделала заявление в ответ на российскую паранойю

05.10.2018 15:46 В тбилисском Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара не проводятся исследования препарата для лечения гепатита С. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, отвечая на вопрос корр. «Новости-Грузия».



Накануне официальный представитель Минобороны РФ в очередной раз заявил о том, что «в центре Лугара в Тбилиси хранятся патенты на боеприпасы для химического и биологического оружия». Более того, он заявил, что располагает документами, которые якобы подтверждают, что на грузинских гражданах в лаборатории Лугара проводили испытания препарата для лечения гепатита С «Совальди» американской фирмы Gilead Sciences.



В российском оборонном ведомстве утверждают, что только в декабре 2015 года «жертвами испытаний» стали 30 человек, при этом 24 из них погибли в один день.



«Грузинская сторона однозначно отмечает, что в центре Ричарда Лугара не проводились и не проводятся исследования препарата для лечения гепатита С, тем более, американскими экспертами», — заявил Гамкрелидзе.



В Минобороны заявляют, что получили подтверждающие обвинения документы от Игоря Гиоргадзе, который возглавлял службу госбезопасности Грузии в 1990-х годах и обвиняется в организации покушения на президента Эдуарда Шеварднадзе.



По данным телеканала «Рустави 2», часть этих материалов – документы Минздрава Грузии, которые содержат имена сотрудников и другие данные по различным программам, в том числе, по программе бесплатного лечения гепатита С. Ссылаясь на источники в Минздраве Грузии, «Рустави 2» предположил, что документы были похищены у ведомства в результате хакерской атаки.



«Еще раз подчеркиваю, что это лишь для дискредитации программы и, чтобы вызвать ажиотаж. Бумаги, которые держал Гиоргадзе – это бумаги мониторинга больных. Здесь нечего скрывать — некоторые люди, которые включены в программу, из-за своей болезни, а не из-за лечения, к сожалению, погибают. Когда они очень поздно обращаются в лечебное учреждение, это лекарство может уже не помочь. Исходя из этого, часть людей, включенных в программу, конечно, погибла», — заявил Гамкрелидзе.



Правительство Грузии осуществляет программу бесплатного лечения гепатита С с 2015 года. Для этого оформлено 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну медикаментами, необходимыми для лечения гепатита С. Бенефициаров программы обеспечивают препаратом «Совальди».



На пресс-конференции Гамкрелидзе отметил, что от гепатита С в Грузии ежегодно погибают несколько сотен человек. Государственная программа направлена на то, чтобы сократить количество смертей от этой болезни до нескольких десятков.



«Эти новые лекарства и новая генерация направлены на то, чтобы как можно меньше людей погибало от этого заболевания. Чтобы у как можно меньшего числа развился рак печени, у как можно меньшего числа развился цирроз печени», — заключил Гамкрелидзе.



Программа борьбы с гепатитом С разработана в Грузии на 2016-2020 годы. Власти страны надеются полностью искоренить данное заболевание по завершению программы.



Бесплатную диагностику гепатита С можно пройти в лабораториях Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, а также в 600 медицинских центрах в масштабах страны.



Госпроограмма предусматривает лечение минимум 3,5 тысячи пациентов в месяц.



К этому времени в госпрограмму по лечению гепатита С включены около 45 тысяч пациентов, а порядка 40 тысяч уже завершили принимать лекарство. По последним данным, обследование на гепатит С в стране прошли 1,5 миллиона человек при том, что население страны составляет 3,7 миллиона человек.















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