Прокуратура утверждает, что фонд Пааты Бурчуладзе пустила на благотворительность лишь 30% пожертвований

05.10.2018 16:06 Прокуратура распространила еще одно заявление в связи с дознанием супруги Пааты Бурчулазе, Ангелы Василенко по делу фонда "Иавнана". ьВ ведомстве заявили, что на данном этапе следствие изучает три основных направления.



"В связи с допросом супруги Пааты Бурчуладзе, Ангелы Василенко, с учетом высокого общественного интереса прокуратура Грузии еще раз поясняет, что следствие ведется по фактам возможного присвоения-хищения средства в крупном размере руководящими персонами благотворительного фонда Пааты Бурчуладзе "Иавнана".



На данное время проведено ни одно следственное и процессуальное действие. Расследование преследует целью установить, какие средства получил фонд в 2004-2017 годы, и использовали ли эти средства в интересах фонда.



На данном этапе следствие изучает три основных направления:



Первый эпизод касается возмещения расходов поездки Пааты Бурчуладзе и его супруги Ангелы Василенко из принадлежащих фонду средств. Следует отметить, что только для поездки Пааты Бурчуладзе и его супруги Ангелы Василенко фонд потратил до 700 000 лари в условиях, когда не установлена роль Ангелы Василенко в деятельности фонда.



Второй эпизод касается расходов за гостиничную услугу в Грузии в отношении Пааты Бурчуладзе. Необоснованно, почему должны были тратить 40 000 лари из средств фонда для покрытия гостиничной услуги Пааты Бурчуладзе. Непонятно, и порождает некоторые подозрения то, какой цели фонда служило его проживание, или другого рода услуга в гостинице, тем более, что у Пааты Бурчуладзе есть в Грузии жилые площади, а у фонда- благоустроенный офис, где можно было проводить встречи, и вести переговоры.



В то же время, ведется следствие по эпизоду выдачи в аренду недвижимости, находящейся в собственности фонда. Эту недвижимость государство передало фонду по символической цене, чтобы последний использовал имущество в целях фонда. В этой части установлено, что фонд передал данную недвижимость в аренду одному из предприятий, где годами функционировал ресторан, а полученную из аренды сумму должен был использовать в благотворительных целях фонда. Несмотря на то, что предприятие и его подрядчик являлись достаточно рентабельными предприятиями, около 6 лет они не исполняли должным образом возложенные обязательства, не полностью платили сумму аренды, но, несмотря на это, договор с предприятием не расторгли, более того, дали предприятию возможность продолжить деятельность. В результате фонд не получил более чем полмиллиона лари, которые следовало потратить на детей-сирот и оставшихся без попечения, и другие цели фонда.



На данное время анализ документации, полученной следствием в связи с деятельностью фонда, явствует, что только лишь около 30% пожертвований, привлеченных в благотворительный фонд в 2004-2017 годы, шли на благотворительность, а остальные средства тратились на зарплату сотрудников, и другие административные расходы.



Примечательно, что у следственного ведомства есть конкретные вопросы в связи с возможной нецелевой тратой средств фонда относительно сумм, уплаченных в пользу супруги Пааты Бурчуладзе, Ангелы Василенко. Стоимость авиабилетов, возмещенных Ангеле Василенко, зарплата, и другие расходы в совокупности составляют 254 000 лари, уплачена зарплата около 25 000 лари, и другие расходы примерно 337 000 лари.



В настоящем следствие по делу, фактически, находится на заключительном этапе. После анализа и правовой оценки раздобытых доказательств будет принято итоговое решение по делу"- сказано в заявлении прокуратуры.

















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