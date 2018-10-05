Россия пытается внедрить антизападные настроения распростряняя дезинформацию о Центр им. Лугара - Шарашенидзе

05.10.2018 17:30



Как заявил журналистам Шарашенидзе, в принципе, бреду России никто не должен верить.



«Тем более, российская делегация была в лаборатории Лугара много раз. В последнее время Россия оказалась замешенной во многих скандалах, в том числе и в скандале с использованием химического оружия и отравления, я имею в виду «дело Скрипаля». Видимо, Россия пытается перекрыть эту историю и хочет поспорить с Америкой, что в Грузии народ травят химическим оружием. Наверное, надеются, что некоторые информированные люди в Грузии поверят в это, тем более в преддверии выборов.



Пытаются внедрить антиамериканские и антизападные настроения. Какой кандидат в президенты будет в выгоде от этого, вы хорошо понимаете. Даже если бы это было не так, внедрение антиамериканских настроений шизофренией и теориями заговоров является не в новинку и к сожалению, иногда работает», — заявил Шарашенидзе.



Вчера министерство обороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли от испытаний токсичных веществ с декабря 2015 года. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.



Сегодня на заявление министерства обороны России



По словам основателя Центра стратегического анализа Торнике Шарашенидзе, Россия ведет антикампанию против лаборатории Лугара и пытается внедрить в Грузии антиамериканские и антизападные настроения.Как заявил журналистам Шарашенидзе, в принципе, бреду России никто не должен верить.«Тем более, российская делегация была в лаборатории Лугара много раз. В последнее время Россия оказалась замешенной во многих скандалах, в том числе и в скандале с использованием химического оружия и отравления, я имею в виду «дело Скрипаля». Видимо, Россия пытается перекрыть эту историю и хочет поспорить с Америкой, что в Грузии народ травят химическим оружием. Наверное, надеются, что некоторые информированные люди в Грузии поверят в это, тем более в преддверии выборов.Пытаются внедрить антиамериканские и антизападные настроения. Какой кандидат в президенты будет в выгоде от этого, вы хорошо понимаете. Даже если бы это было не так, внедрение антиамериканских настроений шизофренией и теориями заговоров является не в новинку и к сожалению, иногда работает», — заявил Шарашенидзе.Вчера министерство обороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли от испытаний токсичных веществ с декабря 2015 года. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.Сегодня на заявление министерства обороны России ответил руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе . По словам Гамкрелидзе, Россия продолжает распространять необоснованную дезинформацию в связи с работой Центра Ричарда Лугара.











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