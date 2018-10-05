Бахтадзе: Россия продолжает создавать препиятствия мирной инициативе Грузии

05.10.2018 19:48 Российской Федерацией и сегодня оккупированы 20% наших территорий; наша миссия заключается в обеспечение мира и благополучия для наших граждан, проживающих в Грузии, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на совместной пресс-конференции государств-членов ГУАМ.



На вопрос журналиста – какие политические рычаги существуют для сдерживания России, в том числе и в рамках Гуам, премьер отметил, что с этой точки зрения необходимо укреплять политическую консолидацию и взаимодействие как внутри организации, так и за ее пределами.



«Мы объявляем друг другу солидарность. Мы начали очень важную мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему». К сожалению, Российская Федерация и сегодня создает препятствия нашей мирной инициативе, цель которой – создать возможности для граждан, проживающих на оккупированных территориях. Мы пытаемся остановить ту гуманитарную катастрофу, которую сегодня видим на оккупированных территориях. После оккупации количество населения оккупированных территорий уменьшилось в 5 раз. Это, естественно, является неприемлемым. Это – неприемлемо для Грузии, для наших друзей, всего мира. Естественно, мы должны осуществить консолидацию наших усилий, должны объединить наши ресурсы, также, у нас должна быть ориентированная на результат внешняя и внутренняя политика. Мы считаем, что ГУАМ является очень важной платформой, в рамках которой мы можем рассмотреть много инициатив – пути, которыми наши нации вместе смогут справиться с этими самыми болезненными вызовами, которые стоят перед нашими странами», — заявил премьер-министр.















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