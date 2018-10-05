Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В МИД Грузии назвали очередной ложью российской пропаганды заявления «по лаборатории Лугара»


05.10.2018   20:44
Цель заявления в связи с лабораторией Лугара со стороны России – опорочить наше сотрудничество в нашим главным стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки, — об этом заявил представитель министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.

По словам представителя МИД Грузии, со стороны России в адрес лаборатории Лугара звучат абсурдные обвинения.

«Заявления об этом сделало соответствующее отраслевое ведомство, в том числе и сегодня. Мы уже комментировали это. Наша оценка такова, что это – очередная пропаганда той лжи, которую постоянно ведет Российская Федерация и пытается в этой конкретной части опорочить наше сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Естественно, у нас будет соответствующее реагирование на это с учетом тех инструментов и рычагов, которые есть у внешнеполитического ведомства», — заявил Владимир Константиниди.

Вчера министерство обороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли от испытаний токсичных веществ с декабря 2015 года. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Сегодня на заявление министерства обороны России ответил руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе. По словам Гамкрелидзе, Россия продолжает распространять необоснованную дезинформацию в связи с работой Центра Ричарда Лугара.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина на первом месте по количеству туристов в Грузии - посол
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: К сожалению, Россия и сегодня создает препятствия нашим мирным усилиям
Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Руководитель Национального экзаменационного центра - Часть армянских и азербайджанских абитуриентов не попали в университеты за неимением информации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна