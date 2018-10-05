|
|
В МИД Грузии назвали очередной ложью российской пропаганды заявления «по лаборатории Лугара»
05.10.2018 20:44
Цель заявления в связи с лабораторией Лугара со стороны России – опорочить наше сотрудничество в нашим главным стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки, — об этом заявил представитель министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.
По словам представителя МИД Грузии, со стороны России в адрес лаборатории Лугара звучат абсурдные обвинения.
«Заявления об этом сделало соответствующее отраслевое ведомство, в том числе и сегодня. Мы уже комментировали это. Наша оценка такова, что это – очередная пропаганда той лжи, которую постоянно ведет Российская Федерация и пытается в этой конкретной части опорочить наше сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Естественно, у нас будет соответствующее реагирование на это с учетом тех инструментов и рычагов, которые есть у внешнеполитического ведомства», — заявил Владимир Константиниди.
Вчера министерство обороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли от испытаний токсичных веществ с декабря 2015 года. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Сегодня на заявление министерства обороны России ответил руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе. По словам Гамкрелидзе, Россия продолжает распространять необоснованную дезинформацию в связи с работой Центра Ричарда Лугара.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна