В МИД Грузии назвали очередной ложью российской пропаганды заявления «по лаборатории Лугара»

05.10.2018 20:44 Цель заявления в связи с лабораторией Лугара со стороны России – опорочить наше сотрудничество в нашим главным стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки, — об этом заявил представитель министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.



По словам представителя МИД Грузии, со стороны России в адрес лаборатории Лугара звучат абсурдные обвинения.



«Заявления об этом сделало соответствующее отраслевое ведомство, в том числе и сегодня. Мы уже комментировали это. Наша оценка такова, что это – очередная пропаганда той лжи, которую постоянно ведет Российская Федерация и пытается в этой конкретной части опорочить наше сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Естественно, у нас будет соответствующее реагирование на это с учетом тех инструментов и рычагов, которые есть у внешнеполитического ведомства», — заявил Владимир Константиниди.



Вчера министерство обороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли от испытаний токсичных веществ с декабря 2015 года. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.



Сегодня на заявление министерства обороны России ответил руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе. По словам Гамкрелидзе, Россия продолжает распространять необоснованную дезинформацию в связи с работой Центра Ричарда Лугара.















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