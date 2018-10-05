Министр обороны Азербайджана встретился с новым послом Грузии Зурабом Патарадзе

05.10.2018 20:56 «Министр обороны Азербайджана Закир Хасанов встретился с новым послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе», — информацию распространяет азербайджанская медия со ссылкой на оборонное ведомство республики.



Стороны рассмотрели военно-политическую ситуацию в регионе и двустороннее военное сотрудничество.



Министр обороны поздравил грузинского посла с началом дипломатической деятельности и пожелал успехов в расширении сотрудничества между странами.



Со своей стороны, Зураб Патарадзе отметил, что приложит все усилия для развития отношений между Грузией и Азербайджаном.















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