Transparency International: на госдолжности назначаются люди Иванишвили

05.10.2018 21:47 В Грузии сохраняется тенденция назначения на важные позиции в государственном секторе бывших сотрудников компаний, связанных с лидером правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили. Об этом говорится в новом исследовании организации Transparency International Georgia под названием «Компании Иванишвили: кузница должностных лиц 2.0».



Похожее исследование международное НПО, занимающееся исследованием уровня коррупции по всему миру, опубликовало и в 2015 году. Тогда представители Transparency International изучили имущественные декларации должностных лиц. Новый доклад пополнился именами, по меньшей мере, 17 человек, которые в прошлом работали в компаниях Иванишвили, а затем были назначены на госдолжности. Кроме того, отмечено не менее 9 новых случаев (всего таких 14), когда на госслужбу поступали лица, чьи родные трудоустроены в фирмах политика и бизнесмена.



В целом в докладе фигурируют имена 38 человек. Авторы исследования отмечают, что назначение на государственные должности бывших сотрудников частной компании не нарушает грузинского законодательства. Впрочем, такая тенденция «ставит под сомнение меритократический принцип подбора госслужащих и лишь подкрепляет предположения о неформальном правлении Иванишвили».



В списке высокопоставленных государственных служащих, в прошлом связанных с компаниями Бидзины Иванишвили, оказались представители законодательной власти: депутаты Давид Матикашвили, Эндзела Мачавариани, Ираклий Берая; судья Верховного суда Грузии Мзия Тодуа; директор Общественного вещателя Васил Маглаперидзе и другие сотрудники телевидения, представители исполнительной власти и органов местного самоуправления.



"СОВА"











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