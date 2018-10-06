Страны ГУАМ планируют заключить соглашение о свободной торговле и отменить тарифы на роуминг

06.10.2018 11:21 Главы правительств Молдовы, Украины, Азербайджана и Грузии договорились об активизации сотрудничества для создания транспортного коридора и зоны свободной торговли ГУАМ. Об этом говорится в заявлении, подписанном в Молдове по итогам заседания премьер-министров государств-членов ГУАМ.



5 октября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, премьер-министр Молдовы Павел Филип, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов встретились в винном замке МИМИ в молдавском селе Бульбоака Новоаненского района, в 30-ти километрах от Кишинева. Вопросы углубления экономического сотрудничества между странами ГУАМ стали главной темой заседания.



«Мы будем прилагать усилия для повышения привлекательности и конкурентоспособности ТК ГУАМ как важного связующего звена, соединяющего Европу и Азию», — говорится в итоговом заявлении участников встречи.

На совместной пресс-конференции после переговоров премьер Грузии заявил, что государства-члены ГУАМ должны поддерживать «более эффективное» экономическое сотрудничество и лучшие транспортные связи для увеличения объема торговли.



«Мы очень позитивно развиваем экономическое сотрудничество, но в то же время наша оценка заключается в том, что мы используем совместно только 50% нашего экономического потенциала», — сказал он, добавив, что «существует огромное пространство для улучшения».



Стороны также обсудили развитие и углубление экономических связей ГУАМ с США и Японией, а также другими региональными структурами и международными партнерами.



Представители четырех стран также подписали Протокол о сотрудничестве между таможенными службами. В нем говорится о борьбе с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом через государственные границы.

Более того, на встрече глав правительств Организации обсуждалась возможность отмены роуминга между Молдовой, Грузией, Украиной и Азербайджаном.



«Сегодня на саммите была поднята новая тема: возможность отмены роуминговых тарифов в странах-членах ГУАМ. И Грузия, и Украина, и Республика Молдова обсуждают это в рамках Восточного партнерства с Европейским союзом. Эта тема будет подготовлена и обсуждена и на следующих заседаниях», — сказал премьер-министр Молдовы Павел Филип на совместной пресс-конференции.

Большое внимание стороны также уделили вопросам урегулирования неразрешенных конфликтов на территориях государств-членов ГУАМ.



«На сегодняшнем заседании мы отметили, что, с учетом неразрешенных конфликтов на территории ГУАМ, мы должны активизировать наши совместные усилия по оказанию широкой международной поддержки и реагированию на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности государств-членов», — сказал на пресс-конференции Мамука Бахтадзе.



ГУАМ — организация за демократию и экономическое развитие. Основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан, тогда организация именовалась ГУУАМ.



Члены Организации в основном сосредоточены на «замороженных конфликтах» и совместных экономических проектах, которые соединяют государства-члены с европейским рынком в обход России.















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