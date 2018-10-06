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ЕС поддерживает пятое мероприятие «Дни арбитража» в Тбилиси


06.10.2018   11:53
Ведущие арбитры и юристы из разных стран, в том числе более 40 международных арбитражных специалистов и судей, собрались на конференции в столице Грузии, Тбилиси, 4 октября, чтобы обсудить проблемы и возможности новой эры в разрешении споров.

Двухдневная конференция проходила в рамках пятого ежегодного мероприятия "Дни арбитража", которое было организовано в Грузии при поддержке ЕС. Конференция была посвящена новым подходам в области международного арбитража, современных технологий и цифрового и онлайн-арбитража.

"Европейский Союз привержен защите интересов грузинских предпринимателей путем совершенствования коммерческого законодательства и функционирования судов", - сказал посол Карл Хартцелл, глава Представительства ЕС в Грузии. "В рамках этого мы поддерживаем независимый арбитраж как альтернативу часто долгим и дорогостоящим судебным процессам".

Дни арбитража в Тбилиси являются крупнейшим в регионе арбитражным форумом, целью которого является обмен знаниями и передовой практикой среди стран-участниц.






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