Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия опирается на те политические силы, которые являются проводниками российской пропаганды - Капанадзе


06.10.2018   16:41
В Грузии, Молдове и Украине главной опорой России являются те политические силы, которые проводят российскую пропаганду, - об этом один из лидеров парламентского меньшинства Серги Капанадзе заявил на инаугурационной парламентской ассамблее Молдовы, Грузии и Украины.

«…У этих трех стран очень много общего не только на пути евроинтеграции, но также и с точки зрения тех вызовов, которые исходят, в том числе, из России. У нас много общих проблем, в их числе хотя бы вопросы с неформальным правлением и демократией. В этом случае, то, что нас действительно объединяет, - это идущая из России угроза, как оккупированные территории и конфликты, инспирированные Россией, так и идущие с их стороны пропагандистские угрозы. Это совершенно схожий вызов для всех трех стран и нам важно вместе найти общий ответ России, так как главная опора России в этих странах - это те политические силы, которые являются проводниками российской пропаганды, неправительственные организации, медиа-средства и другие единицы, которые прямо проводят российские интересы», - заявил Капанадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина на первом месте по количеству туристов в Грузии - посол
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: К сожалению, Россия и сегодня создает препятствия нашим мирным усилиям
Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Руководитель Национального экзаменационного центра - Часть армянских и азербайджанских абитуриентов не попали в университеты за неимением информации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна