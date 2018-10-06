Россия опирается на те политические силы, которые являются проводниками российской пропаганды - Капанадзе

06.10.2018 16:41 В Грузии, Молдове и Украине главной опорой России являются те политические силы, которые проводят российскую пропаганду, - об этом один из лидеров парламентского меньшинства Серги Капанадзе заявил на инаугурационной парламентской ассамблее Молдовы, Грузии и Украины.



«…У этих трех стран очень много общего не только на пути евроинтеграции, но также и с точки зрения тех вызовов, которые исходят, в том числе, из России. У нас много общих проблем, в их числе хотя бы вопросы с неформальным правлением и демократией. В этом случае, то, что нас действительно объединяет, - это идущая из России угроза, как оккупированные территории и конфликты, инспирированные Россией, так и идущие с их стороны пропагандистские угрозы. Это совершенно схожий вызов для всех трех стран и нам важно вместе найти общий ответ России, так как главная опора России в этих странах - это те политические силы, которые являются проводниками российской пропаганды, неправительственные организации, медиа-средства и другие единицы, которые прямо проводят российские интересы», - заявил Капанадзе.















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