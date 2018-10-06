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Абашидзе: Заявлениями о лаборатории Лугара Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества


06.10.2018   17:39
Заявления представителей Российской Федерации в связи с лабораторией Лугара являются попытками отвлечь внимание от обвинений в адрес России со стороны международного сообщества, — заявил в интервью азербайджанскому «Интерфаксу» специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией.

В интервью Зураб Абашидзе отметил, что распространенная Москвой информация абсолютно не соответствует реальности.

«Тбилиси небольшой город и в нем все обо всем и обо всех знают. Утверждения же, что в лаборатории Лугара люди умирают от искусственного заражения и оттуда выносят пачками трупы добровольно заразившихся, не выдерживают не только критики, но уже всем понятно — все это высосано из пальца. Это мыльный пузырь, который скоро лопнет и людям, надувшим этот пузырь, наверное, будет стыдно», — сказал Зураб Абашидзе.

По его словам, американцы уже давно передали лабораторию грузинам и там работают грузинские специалисты. Как отметил Абашидзе, лаборатория полностью финансируется правительством Грузии.

Кроме того, в интервью «Интерфаксу» Зураб Абашидзе рассказал и о международном семинаре по химическому оружию, который запланирован в Тбилиси в ноябре. По его словам, участие в семинаре было предложено и российской стороне, хотя она до сих пор отказывается.

«В ноябре в Тбилиси будет проходить международный семинар по борьбе с биологическим оружием и в нем примут участие специалисты более 20 стран. Соответствующими каналами мы направили приглашение принять участие в семинаре и российской стороне, но, к сожалению, российские специалисты до сих пор отказываются принять это приглашение. Будем надеяться, что они передумают. Это ведь прекрасная возможность все увидеть своими глазами, задать все вопросы», — сказал Зураб Абашидзе.

Зураб Абашидзе заявил, что о приглашении российским специалистам на семинар он говорил и на встрече с Григорием Карасиным.

«Хочу сообщить, что на последней встрече в Праге 1 октября, наряду с другими вопросами, мы с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным затронули тему лаборатории Лугара и я еще раз подтвердил приглашение в Тбилиси на семинар российских специалистов», — сказал Абашидзе.

На вопрос «Интерфакса», разрешит ли Грузия представителям российской стороны доступ ко всем объектам лаборатории, Зураб Абашидзе ответил, что Грузии нечего скрывать.

«Абсолютно все двери лаборатории будут открыты», — сказал Зураб Абашидзе.






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