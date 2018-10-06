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Совет Европы и ФИФА подписали меморандум о взаимопонимании


06.10.2018   18:02
Совет Европы и ФИФА подписали меморандум о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Документ подписали генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ФИФА Джованни Инфантино, сообщает Укринформ.

«Это знаковое соглашение сосредоточено на четырех главных сферах сотрудничества: права человека, надлежащее управление в спорте, безопасность футбольных матчей, общий диалог и сотрудничество в рамках проведения главных спортивных событий, а также межинституциональное сотрудничество, включая обмен передовым опытом и координации инициатив», - рассказали в Совете Европы.

Ранее Совет Европы также подписал меморандумы о сотрудничестве с Всемирным антидопинговым агентством, а также с УЕФА.







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