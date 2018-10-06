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В столице проходят праздничные мероприятия в связи с «Тбилисоба»


06.10.2018   18:44
В столице с утра проходят праздничные мероприятия в связи с Тбилисоба.

Как рассказала заместитель мэра Тбилиси Софио Хунцария, праздничные мероприятия стартовали на пяти городских локациях, среди которых центральной является парк Рике.

6 и 7 октября в столице отмечается Тбилисоба. По информации Тбилисской мэрии, мероприятия запланированы в Парке Дедаэна, на площади Первой республики, площади Европы и в Легвтахеви — состоятся концерты, фестивали, выставки-продажи и спортивные состязания.

6-7 октября в парке Рике будет звучать живая музыка, организованы детские развлекательные программы и выставка раритетных автомобилей, гастрономический фестиваль и фестиваль цветов — «Праздник осени».






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