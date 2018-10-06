Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Аппатурай: Учения НАТО-Грузия демонстрируют, что мы одна команда


06.10.2018   19:21
Учения НАТО-Грузия — это демонстрация того, что мы — одна команда, об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил Первому каналу.

По его словам, учения НАТО-Грузия состоятся весной 2019 года. Джеймс Аппатурай говорит, что, хотя Грузия не является членом НАТО, она является одним из самых активных и близких партнеров.

«Это важно по крайней мере по двум причинам. Важно из-за того политического сигнала, который НАТО подаёт проведением совместных учений, и я бы сказал, что это именно тот сигнал, который мы хотим послать.

Мы ничего не делаем против других. Учения будут тщательно подготовлены, чтобы их цель была ясна всем. Это политический сигнал солидарности и демонстрация того, что мы — одна команда, состоящая из разных стран.

Грузия не является членом НАТО, но она является одним из наших самых активных, очень близких партнеров и аспирантов. Совместные учения имеют и практические аспекты. Возрастет совместимость вооруженных сил, что очень важно для будущего членства Грузии», — заявил Джеймс Аппатурай.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина на первом месте по количеству туристов в Грузии - посол
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: К сожалению, Россия и сегодня создает препятствия нашим мирным усилиям
Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Руководитель Национального экзаменационного центра - Часть армянских и азербайджанских абитуриентов не попали в университеты за неимением информации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна