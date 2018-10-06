Аппатурай: Учения НАТО-Грузия демонстрируют, что мы одна команда

06.10.2018 19:21 Учения НАТО-Грузия — это демонстрация того, что мы — одна команда, об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил Первому каналу.



По его словам, учения НАТО-Грузия состоятся весной 2019 года. Джеймс Аппатурай говорит, что, хотя Грузия не является членом НАТО, она является одним из самых активных и близких партнеров.



«Это важно по крайней мере по двум причинам. Важно из-за того политического сигнала, который НАТО подаёт проведением совместных учений, и я бы сказал, что это именно тот сигнал, который мы хотим послать.



Мы ничего не делаем против других. Учения будут тщательно подготовлены, чтобы их цель была ясна всем. Это политический сигнал солидарности и демонстрация того, что мы — одна команда, состоящая из разных стран.



Грузия не является членом НАТО, но она является одним из наших самых активных, очень близких партнеров и аспирантов. Совместные учения имеют и практические аспекты. Возрастет совместимость вооруженных сил, что очень важно для будущего членства Грузии», — заявил Джеймс Аппатурай.















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