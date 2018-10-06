Усупашвили: Саломе Зурабишвили поддерживают государственный ресурс, медиаконгломераты и бездонное финансирование

06.10.2018 23:41 Разумеется, Саломе Зурабишвили по сравнению со мной в неравном положении, - об этом заявил журналистам кандидат в президенты Давид Усупашвили, оценивая заявление Саломе Зурабишвили, по словам которой, она как женщина-кандидат в неравном положении в отношении других кандидатов.



Как отметил Усупашвили, Саломе Зурабишвили в неравных условиях, так как у нее в предвыборном процессе имеются особые преимущества.



«Я подтверждаю, что Саломе Зурабишвили в неравных условиях, так как у нее в этом процессе имеются особые преимущества. Она действительно в неравном положении. Ее поддерживают государственный ресурс, медиаконгломераты и бездонное финансирование. Разумеется, она по сравнению со мной в неравном положении», - заявил Давид Усупашвили.

















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