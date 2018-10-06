Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Принципы этики» подписали до 20-и кандидатов в президенты


06.10.2018   23:43
Документ «Принципы этики» кандидатов в президенты на данном этапе подписывают до 20-и кандидатов. Об этом журналистам сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания.
Как пояснила глава ЦИК, с «Принципами этики» соглашаются все кандидаты и, соответственно, есть ожидание, что документ в недельный срок подпишут все кандидаты.

«Каждый кандидат в президенты или представитель был включен в процесс разработки принципов этики, и они заявляют о том, что согласны присоединиться к этому документу. На данном этапе процесс открытый, протекает и продолжается подписание. Уже подписались до 20 кандидатов, и мы ожидаем подписания документа оставшимися кандидатами, поскольку у нас имеется предварительное согласие и поддержка в связи с содержанием документа и итогом соглашения.

Этот документ важен, так как развитие избирательной культуры, содействие избирательным процессам является значимой частью повестки дня нашей страны.

«Принципами этики» являются: защита интересов общества, отказ от насилия, угроз, шантажа и неиспользование языка ненависти», - заявила Тамар Жвания.

Что касается соблюдения кандидатами «принципов этики», по словам председателя ЦИК, «общество должно само оценить, насколько тот или иной кандидат соблюдает «Принципы этики»».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина на первом месте по количеству туристов в Грузии - посол
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: К сожалению, Россия и сегодня создает препятствия нашим мирным усилиям
Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Руководитель Национального экзаменационного центра - Часть армянских и азербайджанских абитуриентов не попали в университеты за неимением информации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна