«Принципы этики» подписали до 20-и кандидатов в президенты

06.10.2018 23:43 Документ «Принципы этики» кандидатов в президенты на данном этапе подписывают до 20-и кандидатов. Об этом журналистам сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания.

Как пояснила глава ЦИК, с «Принципами этики» соглашаются все кандидаты и, соответственно, есть ожидание, что документ в недельный срок подпишут все кандидаты.



«Каждый кандидат в президенты или представитель был включен в процесс разработки принципов этики, и они заявляют о том, что согласны присоединиться к этому документу. На данном этапе процесс открытый, протекает и продолжается подписание. Уже подписались до 20 кандидатов, и мы ожидаем подписания документа оставшимися кандидатами, поскольку у нас имеется предварительное согласие и поддержка в связи с содержанием документа и итогом соглашения.



Этот документ важен, так как развитие избирательной культуры, содействие избирательным процессам является значимой частью повестки дня нашей страны.



«Принципами этики» являются: защита интересов общества, отказ от насилия, угроз, шантажа и неиспользование языка ненависти», - заявила Тамар Жвания.



Что касается соблюдения кандидатами «принципов этики», по словам председателя ЦИК, «общество должно само оценить, насколько тот или иной кандидат соблюдает «Принципы этики»».















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