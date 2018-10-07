На парламентских выборах в Латвии победила пророссийская партия

07.10.2018 15:41 На парламентских выборах в Латвии победила пророссийская партия. Социал-демократическая партия «Согласие» мэра Риги Нила Ушакова получила 19,91% голосов.



На втором месте популисты из KPV («Кому принадлежит государство») с поддержкой в 14,07%, а на третьем — Новая консервативная партия — 13,6%.



По предварительным результатам, в парламент попадают представители ещё 4 политических сил. В то же время, правящая трехпартийная коалиция Латвии, потеряла большинство в законодательном органе.



Парламентские выборы в Латвии состоялись вчера. Явка избирателей составила 54,51%.



Партия Ушакова «Согласие», которая получит наибольшее число мандатов в новом парламенте, активно защищает интересы русскоязычных граждан Латвии и выступает за тесное сотрудничество с Москвой.



Политические оппоненты обвиняют эту партию в связях с Кремлем и опасаются, что «Согласие» создаст коалицию с популистами.















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