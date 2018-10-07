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Бакрадзе: Президент Грузии должен быть символом единства страны
07.10.2018 18:25
Президент Грузии должен быть символом единства страны, — это заявление на встрече с представителями этнических меньшинств сделал кандидат в президенты от «Европейской Грузии». В рамках дискуссии Давид Бакрадзе представил приоритеты своей избирательной программы представителям неправительственных организаций и СМИ, работающих в Самцхе-Джавахети и Квемо Картли.
«Президент Грузии должен быть той политической фигурой, в которой каждый человек увидит защитника его интересов, это касается и этнических меньшинств. Наша задача — двигаться вперед с гражданами Грузии, которые разделяют наше видение и планы на будущее, чтобы у всех было чувство, что мы граждане одной страны. Чем больше будут вовлечены наши этнические меньшинства в единый грузинский организм, чем больше будут участвовать в развитии грузинского государства, тем сильнее будет грузинское государство и тем сильнее оно продвинется вперед», — заявил Давид Бакрадзе.
Встреча с представителями этнических меньшинств состоялась при организации общегражданского движения «Многонациональная Грузия».
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