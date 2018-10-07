Нателашвили: Если мы объединим силы, то у всех будет равноправное настоящее и счастливое будущее

07.10.2018 18:53 Если мы объединим силы, то у всех будет равноправное настоящее и счастливое будущее, — заявил кандидат в президенты и лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили на встрече с представителями этнических меньшинств в гостинице «Музей».



Шалва Нателашвили ознакомил с программными приоритетами присутствовавших на встрече представителей СМИ и неправительственных организаций, которые преимущественно работают в местах компактного проживания этнических меньшинств в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли.



По словам Нателашвили, в случае его избрания президентом будет сформирован Совет национальностей, который будет ориентирован на проблемы этнических меньшинств.



«Совет с определенной периодичностью будет рассматривать все те актуальные, назревшие проблемы, связанные с этими направлениями, но мы должны исходить из главных акцентов. Грузину, азербайджанцу, армянину, еврею, русскому, абхазу, осетину, украинцу требуются в первую очередь человеческие условия для жизни, существования, работы, развития и воспитания детей, чего нас лишило это правительство. Вместе мы должны вернуть это», — сказал Шалва Нателашвили.



Кандидат в президенты от Лейбористской партии встретился с представителями этнических меньшинств в формате, организованном общегражданским движением «Многонациональная Грузия». В рамках мероприятия участники встречи могли задать кандидату в президенты интересующие их вопросы.















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