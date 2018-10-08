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Россия продолжает угрожать Грузии


08.10.2018   10:52
Россия предупреждает грузинских партнеров, что «недружественные действия Тбилиси на международных площадках ставят под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений». Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете «Известия».

«Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России. Прямо предупреждаем грузинских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений, плодами которого пользуются сегодня граждане обеих стран», - заявил Григорий Карасин.

По его словам, в сферах внешнеторгового партнерства и транспорта прогресс налицо. «Двусторонний товарооборот продолжает расти, увеличившись в январе–июле на 44% относительно аналогичного периода прошлого года. Думаю, в 2018 году будет побит прошлогодний рекорд по объему взаимной торговли - $1 млрд», - добавил он.






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