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В парламенте Латвии будет представлено рекордное количество женщин
08.10.2018 11:55
В латвийском парламенте тринадцатого созыва будет работать рекордное количество женщин. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.
В составе нового Сейма будут 31 женщина и 69 мужчин.
После восстановления независимости страны самое большое число женщин депутатов — 21 было в Сейме одиннадцатого созыва, а самое низкое – в парламенте шестого созыва — восемь.
Средний возраст депутата Сейма тринадцатого созыва — 47,3 года, самому молодому кандидату — 27 лет, самому пожилому — 77 лет.
72% депутатов нынешнего Сейма — латыши, 4% — русские.
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