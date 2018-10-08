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В парламенте Латвии будет представлено рекордное количество женщин


08.10.2018   11:55
В латвийском парламенте тринадцатого созыва будет работать рекордное количество женщин. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

В составе нового Сейма будут 31 женщина и 69 мужчин.

После восстановления независимости страны самое большое число женщин депутатов — 21 было в Сейме одиннадцатого созыва, а самое низкое – в парламенте шестого созыва — восемь.

Средний возраст депутата Сейма тринадцатого созыва — 47,3 года, самому молодому кандидату — 27 лет, самому пожилому — 77 лет.

72% депутатов нынешнего Сейма — латыши, 4% — русские.






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