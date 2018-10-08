Опрос Edison Research по кандидатам в президенты Грузии

08.10.2018 13:39 Международная компания Edison Research провела новое, уже второе исследование общественного мнения перед выборами президента Грузии, которые состоятся 28 октября.



Edison Research с 25 сентября по 4 октября опросили 3 тысячи человек путем прямого интервью, погрешность результатов исследования на уровне +/-2%.



Обнародовавшая итоги опроса телекомпания «Рустави-2» отмечает, что на состоявшихся в октябре 2017 года выборах мэра Тбилиси исследование и экзит-поллы также были заказаны у Edison Research, и тогда компания точно предсказала победу Кахи Каладзе.



Напомним, что в предыдущем опросе, который Edison Research провел в середине сентября, на вопрос «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента проводились сегодня?», ответы распределились так:



Кандидат от движения объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе — 22%;



Кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе — 18%;



Кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» — 15%;



Кандидат от «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили — 8%.



В новом исследовании, то есть через десять дней после этого опроса, ответы выглядели уже следующим образом:



Число тех, кто намерен голосовать за Григола Вашадзе, выросло до 26%.



При этом Вашадзе стал единственным кандидатом, число сторонников которого за эти дни увеличилось.



Количество сторонников Давида Бакрадзе, напротив, сократилось настолько, что он переместился со второго на третье место – если в прошлом исследовании у него было 18%, то сейчас это 12%.



Число сторонников Саломе Зурабишвили, согласно опросу, снизилось с 15 до 14%.



Такая же ситуация и со сторонниками Шалвы Нателашвили – их число снизилось с 8 до 7%.



При этом с 25% до 29% увеличилось количество тех, кто пока воздерживается от ответа или пока так и не решил, за кого будет голосовать на выборах президента.



Во время опроса респондентам задают не только прямой вопрос «За кого вы будете голосовать?», но и дополнительные вопросы, которые, зачастую, напрямую не касаются выборов.



На основании этих дополнительных вопросов, с учетом пола, возраста и других статистических данных, исследователи делают вывод, как распределятся голоса тех, кто не говорит прямо, за кого будет голосовать.



Если учитывать эти уточняющие ответы и ожидаемую вероятность того, как распределятся голоса, результаты будут следующие:



Согласно первому опросу (в середине сентября):



Григол Вашадзе 25%;



Давид Бакрадзе 22%



Саломе Зурабишвили 20%;



Шалва Нателашвили — 9%.



Результаты нового исследования в конце сентября — начале октября:



Григол Вашадзе 31%;



Саломе Зурабишвили 16%;



Давид Бакрадзе 15%;



Шалва Нателашвили — 7%.



Как показывает исследование, ни один кандидат не набирает 50% голосов, необходимый для победы в первом же туре. То есть высокой остается вероятность проведения второго тура выборов.



Edison Research составил и анти-рейтинг – список тех кандидатов, которым избиратели не дали бы свой голос «ни при каких обстоятельствах».



Анти-рейтинг выглядит так:



Саломе Зурабишвили — 44%;



Зураб Джапаридзе — 24%;



Каха Кукава — 16%;



Шалва Нателашвили — 13%



Григол Вашадзе – 13%



Давид Бакрадзе – 12%;



Давид Усупашвили — 10%;.















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