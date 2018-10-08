Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Опрос Edison Research по кандидатам в президенты Грузии


08.10.2018   13:39
Международная компания Edison Research провела новое, уже второе исследование общественного мнения перед выборами президента Грузии, которые состоятся 28 октября.

Edison Research с 25 сентября по 4 октября опросили 3 тысячи человек путем прямого интервью, погрешность результатов исследования на уровне +/-2%.

Обнародовавшая итоги опроса телекомпания «Рустави-2» отмечает, что на состоявшихся в октябре 2017 года выборах мэра Тбилиси исследование и экзит-поллы также были заказаны у Edison Research, и тогда компания точно предсказала победу Кахи Каладзе.

Напомним, что в предыдущем опросе, который Edison Research провел в середине сентября, на вопрос «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента проводились сегодня?», ответы распределились так:

Кандидат от движения объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе — 22%;

Кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе — 18%;

Кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» — 15%;

Кандидат от «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили — 8%.

В новом исследовании, то есть через десять дней после этого опроса, ответы выглядели уже следующим образом:

Число тех, кто намерен голосовать за Григола Вашадзе, выросло до 26%.

При этом Вашадзе стал единственным кандидатом, число сторонников которого за эти дни увеличилось.

Количество сторонников Давида Бакрадзе, напротив, сократилось настолько, что он переместился со второго на третье место – если в прошлом исследовании у него было 18%, то сейчас это 12%.

Число сторонников Саломе Зурабишвили, согласно опросу, снизилось с 15 до 14%.

Такая же ситуация и со сторонниками Шалвы Нателашвили – их число снизилось с 8 до 7%.

При этом с 25% до 29% увеличилось количество тех, кто пока воздерживается от ответа или пока так и не решил, за кого будет голосовать на выборах президента.

Во время опроса респондентам задают не только прямой вопрос «За кого вы будете голосовать?», но и дополнительные вопросы, которые, зачастую, напрямую не касаются выборов.

На основании этих дополнительных вопросов, с учетом пола, возраста и других статистических данных, исследователи делают вывод, как распределятся голоса тех, кто не говорит прямо, за кого будет голосовать.

Если учитывать эти уточняющие ответы и ожидаемую вероятность того, как распределятся голоса, результаты будут следующие:

Согласно первому опросу (в середине сентября):

Григол Вашадзе 25%;

Давид Бакрадзе 22%

Саломе Зурабишвили 20%;

Шалва Нателашвили — 9%.

Результаты нового исследования в конце сентября — начале октября:

Григол Вашадзе 31%;

Саломе Зурабишвили 16%;

Давид Бакрадзе 15%;

Шалва Нателашвили — 7%.

Как показывает исследование, ни один кандидат не набирает 50% голосов, необходимый для победы в первом же туре. То есть высокой остается вероятность проведения второго тура выборов.

Edison Research составил и анти-рейтинг – список тех кандидатов, которым избиратели не дали бы свой голос «ни при каких обстоятельствах».

Анти-рейтинг выглядит так:

Саломе Зурабишвили — 44%;

Зураб Джапаридзе — 24%;

Каха Кукава — 16%;

Шалва Нателашвили — 13%

Григол Вашадзе – 13%

Давид Бакрадзе – 12%;

Давид Усупашвили — 10%;.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес позитивно оценивает учреждение международного арбитража
К концу 2019 года государственный долг Грузии составит 19, 7 млрд. лари
Насколько часто жители Грузии ходят в рестораны и кафе?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грозненцы рассказали о принудительном сборе зрителей на матч "Ахмата"
Пашинян: Те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на свалке истории
Главе чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву присудили премию Вацлава Гавела
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна